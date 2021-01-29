Şam'da 'Kaddafi'nin gelini skandalı': 'Aracıyla polislerle yayaları ezip kaçtığı' iddia edildi

Öldürülen Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin 5. oğlu Hannibal (45) uzun zamandır Lübnan'da gözaltında tutulurken, eşi Aline Skaf'ın siyasi sığınma hakkı alarak yaşamını sürdüğü Suriye'nin başkenti Şam'ı birbirine kattığı iddia edildi.

Dış basındaki haberlerde, Hannibal Kaddafi'nin eşinin 4x4 aracını polisin ve yayaların üzerine sürdüğü, bu sırada bazı insanlara çarptığı öne sürüldü. Bu sırada kendisine eşlik eden bir diğer araçtan ateş açıldığı öne sürüldü.

Bazı haberlerde korumaları, polislerle etraftaki yayaları döverken, Aline Skaf'ın çevredekilere “Sizi ezerim” diye bağırdığı, olay sırasında yaralanan eczacılık bölümü öğrencisi Ruba Ammar'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Buna göre Suriye güvenlik ve istihbarat yetkilileri, 3 polis ve 2 sivile çarpıp kaçan Kaddafi'nin gelini için yakalama operasyonu başlattı.

Sosyal medyada haberlerin çıkmasıyla birlikte eski bir iç çamaşırı modeli olan Skaf'ın kendisine muhabbet besleyen nüfuzlu bir Suriyeli yetkilinin kaçmasına göz yumması sayesinde şimdilik yakalanmaktan kurtulduğuna dair söylentiler de yayıldı.

#Libya #Syria : Something of a scandal brewing in Damascus over unconfirmed claims in opposition media & online that wife of Gaddafi’s son Hannibal ran over policemen & civilians - opposition sources claim that Aline Skaf ألين سكاف was then protected & taken from scene by VIP pic.twitter.com/AbLoCZZ3GP — sebastian usher (@sebusher) January 26, 2021

Ancak Şam güvenlik güçlerinin Kaddafi'nin gelini hakkında kasten polislerle yayaları ezmekten resmen yakalama emri çıkardığı da belirtildi.

Suudi gazetesi Şark el Avsat, yerel haber kaynaklarına dayanarak, Suriye başkentindeki Şeyh Saad mahallesinin adı açıklanmayan sakinlerinin yakınmalarını aktardı:

"Masum kurbanlar kimsenin umurunda değil, mühim olan Kaddafi'nin gelininin bir destekçisi sayesinde mutlu kalması."

"Silah sesi duyunca, terörist saldırı sandık, sarhoş bir kadının ülkemizin polisine, güvenlik yetkililerine saldırabileceği aklımıza gelmemişti. Buna rağmen yaptıkları yanına kar kaldı."

"Bu kadın siyasi mülteci olarak yaşadığı ülkede insanları eziyor sonra da serbest bırakılıyor, adalet nerede?"

Muhaliflerin 'Başkentin Sesi' sitesi, olay yerinden olduğunu söylediği görüntüler yayımladı.