Suudi medyası: Husilerin fırlattığı roket mermisi Suudi Arabistan'da hastane yakınına düştü

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalının Cazan'daki Sivil Savunma Müdürlüğünden naklettiği habere göre, Husilerin attığı roket mermisi El-Hares Hastanesi yakınlarına düştü.

Roket mermisinin can kaybına ya da hasara neden olmadığı ifade edildi.

El-İhbariyye kanalı ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Haberde, İHA'nın Yemen hava sahasında imha edildiği aktarılırken, Husiler konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.