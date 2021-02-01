İsrail Savunma Bakanı'ndan özel birliğe ziyaret: İran'a 'nükleer' mesajı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz,'ın İsrail ordusuna bağlı 'Derinlik Kolordusu'na gerçekleştirdiği ziyaret, İsrail basınınca 'İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik üstü kapalı bir tehdit' olarak nitelendirildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in sınırlarının dışında operasyonlar yürütmekle görevli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Derinlik Kolordusu'nu ziyaret etti.

Kolordu komutanı Itai Veruv ve IDF Kurmay Başkanı Aviv Kohavi ile görüşen Gantz'ın 'çeşitli yeni ve zorlu harekat senaryolarına yanıt vermeye hazır oldukları' için komutanlara ve askerlere teşekkür etti.

Pazar günü gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında savunma bakanına Kolordu'da yapılan değişiklikler, Kolordu'nun operasyonel planları ve bunları gerçekleştirecek farklı birimlerin hazır olup olmadığı gösterildi" ifadelerine yer verildi.

Times of Israel gazetesi de, Gantz'ın bu ziyaretinin 'İran'ın nükleer faliyetlerine' yönelik üstü kapalı bir tehdit olduğunu iddia etti.

İsrailli yetkililer, sıkça yaptıkları açıklamalarda İran'ın 'nükleer silah üretmeye çok yakın olduğunu' iddia ediyor ve ABD başta olmak üzere uluslararası toplumu 'hareket etmeye' çağırıyor.

'Kapalı odalarda kırmızı çizgiler çiziyor'

Gantz ayrıca, bu haftanın başlarında, İran'ın nükleer bomba inşa etmekten muhtemelen sadece 'birkaç hafta uzaklıkta olduğunu' söyledikten sonra Kohavi'yi eleştirerek onun 'kapalı odalarda kırmızı çizgiler çizildiğini' söylemişti.

Derinlik Kolordusu, 2011 yılına kadar IDF Güney Komutanlığı'na bağlıyken, Gantz kolorduyu 2011'de 'İran'dan gelen tehditler üzerine' yeniden aktive etmişti.

İsrailli yetkililer, Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme planını iptal etmesi çağrısında bulunarak, İran'ın sürecin sonunda 'nükleer bomba üreteceğini' iddia etmişti. Tahran yönetimi ise, söz konusu iddiaları reddederek İsrail'in Ortadoğu'da gerçek bir nükleer silah cephaneliğine sahip tek ülke olduğuna dikkat çekti.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Joe Biden idaresine, İran nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda acele davranma çağrısında bulunarak, “Fırsat penceresi kapanıyor” demişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor" açıklamasında bulunmuştu.