Kayıt
13:10 01 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Blue and White party leader Benny Gantz

    İsrail Savunma Bakanı'ndan özel birliğe ziyaret: İran'a 'nükleer' mesajı

    © AP Photo / Sebastian Scheiner
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 24
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104160/36/1041603641_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_06e965124c2d1a21c10f3c6c5e250b73.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102011043703569-israil-savunma-bakanindan-ozel-birlige-ziyaret-irana-nukleer-mesaji/

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz,'ın İsrail ordusuna bağlı 'Derinlik Kolordusu'na gerçekleştirdiği ziyaret, İsrail basınınca 'İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik üstü kapalı bir tehdit' olarak nitelendirildi.

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in sınırlarının dışında operasyonlar yürütmekle görevli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Derinlik Kolordusu'nu ziyaret etti.

    Kolordu komutanı Itai Veruv ve IDF Kurmay Başkanı Aviv Kohavi ile görüşen Gantz'ın 'çeşitli yeni ve zorlu harekat senaryolarına yanıt vermeye hazır oldukları' için komutanlara ve askerlere teşekkür etti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda 'kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması' vurgusu
    Pazar günü gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak Gantz'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında savunma bakanına Kolordu'da yapılan değişiklikler, Kolordu'nun operasyonel planları ve bunları gerçekleştirecek farklı birimlerin hazır olup olmadığı gösterildi" ifadelerine yer verildi.

    Times of Israel gazetesi de, Gantz'ın bu ziyaretinin 'İran'ın nükleer faliyetlerine' yönelik üstü kapalı bir tehdit olduğunu iddia etti. 

    İsrailli yetkililer, sıkça yaptıkları açıklamalarda İran'ın 'nükleer silah üretmeye çok yakın olduğunu' iddia ediyor ve ABD başta olmak üzere uluslararası toplumu 'hareket etmeye' çağırıyor. 

    'Kapalı odalarda kırmızı çizgiler çiziyor'

    Gantz ayrıca, bu haftanın başlarında, İran'ın nükleer bomba inşa etmekten muhtemelen sadece 'birkaç hafta uzaklıkta olduğunu' söyledikten sonra Kohavi'yi eleştirerek onun 'kapalı odalarda kırmızı çizgiler çizildiğini' söylemişti.

    Derinlik Kolordusu, 2011 yılına kadar IDF Güney Komutanlığı'na bağlıyken, Gantz kolorduyu 2011'de 'İran'dan gelen tehditler üzerine' yeniden aktive etmişti. 

    İsrailli yetkililer, Biden yönetiminin İran'la nükleer anlaşmaya dönme planını iptal etmesi çağrısında bulunarak, İran'ın sürecin sonunda 'nükleer bomba üreteceğini' iddia etmişti. Tahran yönetimi ise, söz konusu iddiaları reddederek İsrail'in Ortadoğu'da gerçek bir nükleer silah cephaneliğine sahip tek ülke olduğuna dikkat çekti.

    İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ravançi, ABD Başkanı Joe Biden idaresine, İran nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda acele davranma çağrısında bulunarak, “Fırsat penceresi kapanıyor” demişti. 

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor" açıklamasında bulunmuştu.

    Etiketler:
    Ziyaret, İsrail, İran, Benny Gantz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ekim 2011'de gerçekleşen ilk elektrikli multikopter E-Volo'nun test uçuşu, bir buçuk dakika sürdü
    Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet