Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen İsrail'de binlerce kişi hahamın cenaze törenine katıldı

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle üçüncü kez ulusal karantina ilan edilen İsrail'de binlerce ultra-Ortodoks, pandemi sırasında halka açık toplantılara getirilen yasağı ihlal ederek Kudüs'te bir hahamın cenazesine katıldı.

İsrail'de binlerce kişi pandemi tedbirlerini hiçe sayarak koronavirüs nedeniyle 99 yaşında hayatını kaybeden Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesine katıldı.

Yetkililerin açıklamasına göre, katılımcıların geçmesine izin vermemek için trafikteki kavşakları kapatan polis, alana giden 20 otobüsü geri çevirdi. Ancak polisin tüm uyarılarına ve 10'dan fazla kişinin açık havada bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen binlerce kişinin alana akın etmeye devam ettiği ve maske de takmadıkları görüldü.

Kalabalık cenaze alayı, Soloveitchik’in evinden çıkan cenazeye HaMenuchot mezarlığına kadar eşlik etti.

עכשיו בירושלים: אלפי בני אדם משתתפים בהלוויה המונית של ראש ישיבה pic.twitter.com/5Gq65ct3LS — החדשות - N12 (@N12News) January 31, 2021

​İsrail Sağlık Bakanı Yoav Kisch, polisin tüm önlemlerine ve koronavirüs tedbirlerine rağmen kalabalığın kontrol edilemediğini açıkladı. Kalabalığa sitem eden Kisch, "(Bu katılım ardından) karantinanın neden enfeksiyon oranlarını azaltmadığını hala merak edenler var" ifadelerini kullandı.

Dün de benzer bir manzara yaşanmıştı

Ülkede dün de benzer bir manzara görülmüştü. Koronavirüs nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybeden dini lider Yitzchok Scheiner için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katılmıştı.

Ülkedeki son durum

9 milyon nüfuslu İsrail, 'aşılama yarışında' dünya lideri konumunda olsa da ülkede koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Tel Aviv yönetimi, 27 Aralık 2020'de üçüncü kez ulusal karantina ilan etmişti. Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı. Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, salgının başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.