Suriye konulu Astana formatındaki toplantı 16-17 Şubat’ta Soçi’de yapılacak

Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya temsilcileri, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Suriye konulu Astana formatındaki uluslararası toplantının 16-17 Şubat’ta Soçi’de yapılacağını duyurdu.

Açıklamanın tam metni pazartesi günü Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından Suriye konulu bir sonraki Astana formatındaki görüşmenin Soçi’de yapılmasının planlandığını kaydetmişti.