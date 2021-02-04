Ortadoğu'da Kovid-19 vaka ve ölümleri yeniden artışa geçti

Bölgede sene başında düşen vaka sayıları ise yükseliyor. Kovid-19 salgını sebebiyle Tunus’ta 87, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 12, Suudi Arabistan'da ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya gibi varyantlarının dünyanın gündeminde olduğu bir dönemde, Ortadoğu'da da Kovid-19 vaka ve ölümleri yeniden artışa geçti.

Yaklaşık 12 milyonluk nüfusa sahip Tunus’ta son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 87 kişi yaşamını yitirdi, 1267 kişide ise yeni tip koronavirüs tespit edildi. Ülkede salgında ölenlerin sayısı 6 bin 980'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde son 24 saatte 12 kişi Kovid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişide virüs tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugüne kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 878'e ulaştı.

Suudi Arabistan’da yeni tip koronavirüs sebebiyle son rakamlara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni tespit edilen vaka sayısı ise 306. Ülkede yılbaşından bu yana vaka sayısı yükselme eğiliminde.

Salgının başından bu yana Suudi Arabistan’da 6 bin 386 kişi yaşamını yitirdi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı iki ölüm kaydedildiğini, 275 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Ülkede salgından ölenlerin sayısı ise 2 bin 900.

Kuveyt’te son 24 saatte 756 yeni vaka tespit edildi. Yeni tip koronavirüs salgınında Çarşamba günü bir kişi hayatını kaybetti.

Nüfusu yaklaşık 5 milyon olan Kuveyt’te salgın kaynaklı ölü sayısı 961'e ulaştı.