Suudi Arabistan'da 1 aylık toplanma yasağı ilan edildi: Düğünler askıya alınıyor

Riyad yetkilileri, halka açık yerlerde yerel saatle 22.00'dan itibaren toplanma yasağı uygulanacağını duyurdu. Düğünler dahil tüm etkinlik ve toplantılar 30 gün askıya alınacak.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, halka açık yerlerde toplanma yasağı bugün yerel saat ile 22.00'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Ülkede 1 ay boyunca hiçbir etkinlik ve toplantı düzenlenemeyecek.

Kısıtlama ayrıca sinemaların, eğlence ve spor merkezlerinin 10 gün süreyle kapatılmasını da içeriyor. Cenaze namazlarında da toplu katılımların azaltılmasına yönelik tedbirler devreye sokulacak.

Suudi Arabistan’da salgından ölenlerin sayısı 6 bin 386'ya, Kovid-19'a yakalananların 368 bin 945'e, iyileşenlerin sayısı ise 360 bin 400'e ulaşmıştı.