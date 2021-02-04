Sputnik V aşısının ilk partisi İran’a ulaştı

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen Sputnik V aşısının İran’a gönderilen ilk partisi ile ilgili bilgilendirme yapan İran resmi medya kuruluşları, aşıyı taşıyan uçağın bugün başkent Tahran’a iniş yaptığını duyurdu.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali daha önce aşının ilk partisinin Mahan Havayolları şirketine ait uçakla taşındığını belirtti.

“Rus tarafı ile kontrat imzaladık ve inşallah, sonraki teslimatlar de bir veya iki hafta içinde gönderilir” diyen Celali, Tahran ve Moskova’nın bu konudaki iş birliğinin iyi olduğunu vurguladı.

Salgının başından bu yana İran’da 2.2 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası saptandı, hastalığın bulaştığı 58 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Aşının olumsuz bir etkisi gözlenmedi

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Şimdiye kadar Rusya, Belarus, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Gine Cumhuriyeti, Tunus ve Ermenistan’da tescil edilen aşının Avrupa Birliği’nde (AB) de tescil işlemleri başlatılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü’nde ise aşının ön yeterlilik prosedürleri devam ediyor.