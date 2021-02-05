Tahran'dan İranlı diplomata 20 yıl hapis cezası veren Belçika yargısına tepki

Belçika'nın Anvers kentinde bir mahkeme, dün İranlı diplomat Esadullah Esadi ve 3 kişiyi, 2018'de İranlı 'muhaliflerin' Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında düzenlediği gösteriye yönelik saldırı girişiminde dahli olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çaptırdı.

Mahkeme, Esadi ve beraberindekileri, 'İran Ulusal Direniş Konseyi'nin üst düzey liderlerini öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu buldu. Esadi'ye 20 yıl hapis cezası verilirken, diğer 3 kişi de 15 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Şahıslar, ayrıca Belçika vatandaşlığını kaybetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, duruma tepki göstererek, "İran, diplomatımız Esadulah Esadi'yi 20 yıl hapse mahkum eden mahkeme kararını kararlı bir şekilde kınıyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklanması ve yargılanması da dahil olmak üzere diplomatla ilgili yürütülen tüm hukuki sürecin yasa dışı olduğunu vurgulayan Hatibzade, kararın uluslararası normları ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü, bundan dolayı Tahran'ın Belçika yargısının kararını tanımadığını belirtti.