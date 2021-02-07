Telegram’ın kurucusu Durov, Dubai Veliaht Prensi El Maktum ile görüştü

Çok formatlı medya dosyaları paylaşımı ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ile bir araya geldiği bildirildi.

Dubai Emirliği medya ofisinden yapılan açıklamada, Telegram ve VKontakte adlı sosyal ağların kurucusu Pavel Durov’un Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Bin Muhammed Bin Raşid El Maktum ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre ikili görüşmede Dubai Veliaht Prensi, ‘Dubai'nin teknoloji girişimlerinin büyümesine odaklanan üretken bir ortam sağlama imkanlarının, Telegram gibi dünyanın en ilgi çekici ve başarılı sayısal şirketlerinden bazılarının işletmeleri emirlik içinden yönetmeyi seçmeleriyle kanıtlanmakta olduğunu’ ifade etti.

Durov ise ‘Dubai'nin önerdiği yeni girişim ekosistemi, gelişmiş altyapısı ve iş dostu mevzuatının, küreselleşmek isteyen yetenek ve girişimciler için bir merkez haline getirdiğini’ vurguladı.