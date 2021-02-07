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    Lübnan - Beyrut Limanı patlaması sonrası

    Beyrut Limanı'nda bulunan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

    © Sputnik / Valery Melnikov
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102071043749119-beyrut-limaninda-bulunan-52-konteynerlik-kimyasal-madde-almanyaya-gonderilecek/

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda uzun yıllardan beri biriken tehlikeli kimyasal maddelerin tasfiye edilmek üzere Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

    Alman "Combi Lift" firması tarafından başlatılan çalışmayla Beyrut Limanı'nda uzun süredir bekleyen kimyasal maddenin Almanya'ya gönderileceği kaydedildi. Almanya'nın Beyrut Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda tehlike saçan 52 konteynerlik kimyasal maddeyle ilgili ilk çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

    Lübnan makamları, geçen yıl yüksek miktarda amonyum nitratın infilak ettiği Beyrut Limanı'ndaki yanıcı kimyasal maddelerin tahliyesi için kasım ayında Alman Combi Lift şirketiyle 3,6 milyon dolarlık anlaşma yapmıştı.

    Limandaki patlamada 190'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti

    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti

    Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

    Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Beyrut Limanı, Patlama, satın alma, Almanya, Kimyasal, Lübnan, Beyrut
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