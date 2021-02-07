Hamaney 'son sözü' söyledi: Önce ABD yaptırımları kaldırırsa, nükleer anlaşma taahhütlerine geri döneceğiz

İran dini lideri, Biden yönetiminin Trump'ın çıktığı nükleer anlaşmaya geri dönmek için öne sürdüğü taleplerle ilgili 'yetkililerin görüş birliği içinde olduğu Tahran'ın kesin politikasını' açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilip çok ağır yaptırımlar dayatma politikasında değişikliğe gitmesini bekleyen İran'da bir numaralı yetkiliden pazarlıklarla ilgili açıklama geldi.

'İlk adımı kim atacak' meselesi

Her konuda son sözü söyleme yetkilisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, hava kuvvetleri komutanlarını kabulünde "Bu, İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptir" diyerek şu beyanda bulundu:

"İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine dönmesini istiyorlarsa, ABD, yaptırımları pratikte tamamen kaldırmalı ve biz de bunu teyit etmeliyiz. Eğer yaptırımların düzgün şekilde kaldırıldığını görürsek, o zaman nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz."

#Iran’s leader says "this is Iran's definite policy & the officials agree that the US needs to lift the sanctions all effectively if they want Iran to return into compliance with the #JCPOA". He said "Iran will verify lifting of the sanctions & then will return to commitments". pic.twitter.com/xIHTnYkWic — Abas Aslani (@AbasAslani) February 7, 2021

'Çekilen ABD ile sözlerini tutmayan Avrupalı tarafların şart koşma hakkı yok'

Yaptırımlar konusunda boş konuşan umursamazları kimsenin dinlemediğinden söz eden Hamaney "ABD ve nükleer anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini ihlal eden üç Avrupa ülkesinin şart koyma hakkı yoktur. Onlar bu anlaşma kapsamındaki hiçbir yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir" diyerek şöyle devam etti:

"Koşul koyma hakkına sahip olan taraf, İran'dır. Çünkü tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Nükleer anlaşmanın devamı için şart koşma hakkımız var ve biz de bunu yaptık. Kimse bunu saptırmasın."