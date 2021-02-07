İlk Sputnik V sevkiyatı İran'a ulaştı: Salı günü koronavirüse karşı aşılama başlıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk sevkiyatının İran'a ulaşması ile koronavirüse karşı aşılamaların salı günü başlayacağını ifade etti.

İran’ın geçtiğimiz hafta Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına onay vermesinin ardından 500 bin dozluk ilk aşı sevkiyatı 4 Şubat’ta başkent Tahran'a gelmişti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığı binasında gerçekleştirilen İran’a ait Razi Cov-Pars aşısının lansmanında konuştu.

Nemeki, Rusya’dan ilk Sputnik V aşısının sevkiyatıyla birlikte İran'da koronavirüs aşılamasının 9 Şubat Salı günü başlayacağını belirterek, “Aşı ilk olarak sağlık sektörünün ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına ardından ise huzurevlerinde kalan ve 65 yaş üstü yaşlılara uygulanacak. Adım adım ancak emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Nemeki, İran halkına ülkede bir an önce aşılamaya başlanacağı sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Dünyadaki geçerli aşıları değerlendirerek, en az kusurlu ve en az tehlikeli aşılardan biri olan Rus Sputnik V aşısını seçip ithal ettik" ifadelerini kullandı.

İran’da koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

İran Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, ülkede uygulanacak koronavirüs aşılarının tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.