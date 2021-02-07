Arap koalisyonu: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a attığı İHA'yı düşürdük

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının, koalisyon güçlerinden aktardığı habere göre, Husiler, Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü bir İHA daha gönderdi.

Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği ileri sürülen haberde, gün içinde Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan ikinci İHA'nın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haberde, Husilerden gelen tehdide karşı uluslararası hukuka uygun operasyonel tedbirlerin alındığı savunulurken, konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Koalisyon güçleri, sabah saatlerinde Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.