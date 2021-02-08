İsrail Başbakanı Netanyahu yeniden hakim karşısında.

İsrail'de görevi başındayken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçen Benyamin Netanyahu'nun davasının ikinci duruşması, Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görüldü.
👨⚖️ Prime Minister Benjamin @netanyahu on trial - play-by-play by The Jerusalem Post and @jeremybob1: https://t.co/DCJuxEXrC8 https://t.co/3X72kiJBsa— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 8, 2021
İsrail ve uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti.
İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.
Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.
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