İran, 'Fars Körfezi' yerine 'Arap Körfezi' ifadesini kullanan Rusya'ya nota verdi

İran'da 'Fars Körfezi' olarak anılan Basra Körfezi'nin Rusya tarafından Arap ülkelerinin yaptığı gibi 'Arap Körfezi' olarak adlandırılması, Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri, konuyla ilgili olarak Moskova'ya nota verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Irak Büyükelçisi Abdurrahman Hüseyni'yle görüşmesi hakkında Rus Dışişleri'nin Arapça Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda 'Arap Körfezi' ifadesinin kullanıldığını belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bundan dolayı Moskova'ya nota verdiklerini söyledi.

Hatibzade, "Ülkemizin Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası verildi" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki stratejik noktalardan biri olan Basra Körfezi için İran 'Fars Körfezi', Arap ülkeleri ise 'Arap Körfezi' ifadesini kullanıyor. İran ile Arap ülkeleri arasındaki bu yaklaşım farkı, bu iki ifadeden herhangi birini kullanan üçüncü ülkelere tepki gösterilmesine yol açıyor.