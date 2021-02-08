Suriye: Türkiye'nin Halep'te üniversite kurma kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'nin Halep kentinde üniversite ve meslek yüksekokulu kurma kararının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk hükümetinin Halep'in kuzeyindeki el-Rai ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açma kararını tamamen reddettiklerini ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, bu kararın tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nü kaba şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 5 Şubat 2021 tarihli kararname ile Suriye'nin Halep kentinin Al Rai ilçesinde tıp fakültesi açılmasına karar verilmişti.

Kararda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Suriye'de (Çobanbey/Halep) Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiştir" denmişti.