İran lideri Hamaney’den Rus lider Putin’e ‘şükran’ mesajı

Duma basın dairesinden yapılan açıklamada, Vyaçeslav Volodin'ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya giden İran heyetine başkanlık eden Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Duma Başkanı’na Hamaney’in Putin’e yazdığı mektubu teslim ettiği belirtildi.

İlk başta basın mensuplarına mektubun içeriği ile ilgili bilgi aktarılmadı. Ancak daha sonra Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nü ziyaret eden ve bilim camiası ile bir araya gelen Kalibaf, Hamaney’in Putin’e yazdığı mektubun içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Hamaney’in Rusya tarafına İran’ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusundaki adil tutumu için teşekkür ettiğini söyleyen Kalibaf, “Bu mesajda İran lideri, Rusya Federasyonu'na ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne adil tutumlarından dolayı teşekkür etti, şükranlarını ifade etti” açıklamasını yaptı.

İran Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk ülke dışı ziyaretini Rusya'ya yapan Kalibaf, Duma Başkanı Volodin’in daveti üzerine Moskova’ya gelen İran heyetine başkanlık ediyor. 7 Şubat’ta başlayan ziyaret yarın sona erecek.