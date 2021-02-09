Netanyahu: Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 97'sinden fazlası aşılanmayanlardan

İsrail'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 3'ten azına aşı uygulandığı açıklandı.

Netanyahu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Size sarsıcı bir bilgi vermek istiyorum: Geçen ay - son 30 gün içinde - İsrail'de 1.536 kişi (Kovid-19'dan) öldü. Bunların yüzde 97'sinden fazlası aşılanmamıştı. Yüzde 3'ten daha azı aşılanmıştı" dedi.

"Ulusal bir acil durumdayız" diyen Netanyahu, sosyal medya ve basında aşıyla ilgili çıkan yalan haberler olduğunu belirterek "Biz bir aşı milletiyiz. Her vatandaşa, herkese aşılarımız var. Gidip aşı olursanız hayat kurtarmış olursunuz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ise, 9 milyonluk nüfusun yüzde 38'ine en az bir doz aşı vurulduğunu açıkladı. Ancak ülkede aşı olma hızındaki düşüş nedeniyle hedeflenen yüzde 50 oranına ulaşılınamadığı belirtiliyor.

İsrail'de 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesine rağmen yeni Kovid-19 karşı aşılama hızının yarı yarıya düştüğü bildirilmişti. Clalit Sağlık Hizmetleri Aşılama Ekibi Müdür Kalanit Kaye, aşılama hızındaki düşüşte sosyal medya ve basında çıkan yalan haberlerin etkili olduğunu belirtmişti.

Şimdiye kadar 'aşılama yarışında' dünya lideri konumundaki İsrail'de aşılama 9 Aralık'ta başlamıştı. İsrail'de şimdiye kadar 700 bin 479 vaka görülürken, 5 bin 192 kişi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti. Daha sonra, vaka sayalarındaki artış nedeniyle, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı alınmıştı. Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.