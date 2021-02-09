İranlı din adamı: Koronavirüs aşısı insanları eşcinsel yapıyor, bu kişilerden uzak durun

İran'ın Kum kentinden din adamı Ayetullah Abbas Tebriziyan'ın koronavirüsle ilgili açıklamaları tepki çekti. Tebriziyan, aşı vurduranların eşcinsel olacaklarını iddia etti ve takipçilerine bu kişilerden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Jeruselam Post'un haberine göre, din adamı Ayetullah Abbas Tebriz, 210 bin takipçili Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Kovid aşısı olan kişilere yaklaşmayın. Onlar homoseksüel oldu" ifadesini kullandığı belirtildi.

Radio Farda'nın haberine göre, Batı tıbbı karşıtı görüşleriyle tanınan Tebriziyan, geçen yıl da Harrison İç Hastalıklar El Kitabı'nı yaktığı bir videoyla gündeme gelmiş ve görüntülerde İslam tıbbının bu tür kitapları anlamsız bulduğunu söylemişti.

عباس تبریزیان، روحانی معروف به پدر #طب_اسلامی کتاب پزشکی داخلی #هاریسون، یکی از معتبرترین کتب علم پزشکی معاصر دنیا را در بین شاگردان خود آتش زد

*نظر شما در مورد این اقدام چیست؟ pic.twitter.com/v3fhSZMLh0 — منوتوخبر (@ManotoNews) January 24, 2020

​'Salgını körüklüyor ve hayatları riske atıyor'

İran'dan kaçan muhaliflerden Şeyna Vucudi, Jerusalem Post'a verdiği röportajda, "Bu rejimde diğer din adamları gibi Tebriziyan da tüm eksiklikleri cinsellikle ilişkilendiriyor. İran'daki din adamları, bilgi ve insanlık eksikliğinden muzdarip. Aslında, onun bu saçmalıkları yayma amacı, rejimin lideri ve diğer yetkililer Pfizer'ı yaptırırken halkı aşı olmaktan korkutmaya çalışmak. Bu aşıları halka, Batı'ya güvenmedikleri bahanesiyle sunmazlar" diye konuştu.

LGBT+ ve insan hakları savunucusu Peter Tatchell ise "Hem aşılama programını hem de LGBT + insanları tek bir kanıt olmadan şeytanlaştırıyor. Halkı Kovid-19'a karşı aşı olmamak için korkutmaya çalışarak, salgını körüklüyor ve hayatları riske atıyor" dedi.

İnfazla cezalandırılıyor

İsrail gazetesine göre, aynı cinsten cinsel faaliyet İran'da infazla cezalandırılıyor ve 1979 İran Devrimi'nden bu yana binlerce eşcinsel öldürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2019'da Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, rejimin eşcinselleri idam etmesini savunmuş ve "Toplumumuzun ahlaki ilkeleri var ve o ilkelere göre yaşıyoruz. Bunlar genel olarak insanların davranışıyla ilgili ahlaki ilkeler. Bunun nedeni, yasanın onaylaması ve yasalara uymamızdır" ifadelerini kullanmıştı.