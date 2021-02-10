İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD idaresinin değişmesi Rusya ile ilişkilerimizi etkilemez

İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ve Moskova arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisi’nde konuşan Kalibaf, “Beyaz Saray’daki değişiklik, ilişkimizde hiçbir değişikliğe yol açmayacak. Hatta aksine, önceki zor dönemde gerçekleştirilen işbirliğimiz başarılıydı. Bu işbirliğini daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Kalibaf, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin her iki ülke için stratejik önem taşıdığının altını çizdi.