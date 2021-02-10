Suudi Arabistan: Yemen'deki Husiler, Abha Havaalanımıza saldırdı

Sana'daki Husi yönetiminin Abha Havaalanı'na saldırdığını duyuran Suudi devlet televizyonuna göre sivil bir uçak alev aldı. İHA'ya düzenlendiği sanılan saldırının yol açtığı uçaktaki yangın, kontrol altına alındı.

Yemen'e 6 yıldır ölüm ve yıkım saçan Suudi Arabistan'ın buna mukabil Sana'daki Husi yönetimi tarafından roket ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı saldırılara bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Suudi devlet medyası, ülkenin güneyindeki Abha Havaalanı'na Yemen'deki Şii Husilerin saldırı düzenlediğini, bunun sivil bir uçağın alev almasına yol açtığını duyurdu.

Uçakta çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Husiler daha önce de Abha Havaalanı'nı hedef alırken, insansız hava araçlarıyla saldırma yoluna gitmişti.