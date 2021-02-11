Suriye'de Rusya'ya ait Hmeymim üssünü hedef alan füze saldırısı püskürtüldü

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne, çok namlulu roketatarlardan düzenlenen saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın brifinginde "9 Şubat saat 19.45’te (TSİ), Rus hava savunma araçları, uzun menzilli çok namlulu roketatarlarla Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıyı püskürttü" ifadelerini kullandı.

Sıtnik, tarafsız kontrol araçlarının, saldırının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, yasa dışı silahlı oluşumların kontrolü altındaki araziden düzenlendiğini tespit ettiğini belirterek, "Yaralanan veya maddi zarar yok. Rus Hmeymim hava üssü planlı şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor" dedi.