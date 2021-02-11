Rusya ve Türkiye askerleri, İdlib’de ortak eğitim gerçekleştirdi

Russia Today (RT) Rusça tarafından aktarılan Türk askeri bir sözcünün açıklamasına göre, Rusya ve Türkiye askerleri, Suriye’nin İdlib vilayetindeki Sarakib kentinde ortak eğitim gerçekleştirdi.

Russia Today (RT) Rusça’da yer alan habere göre, Türk askeri sözcü “Tüm görevler üzerinde bir kez daha çalışmamız gerekiyor. Burada bulunan herkesin deneyimli olduğunu biliyorum, ancak çalışmalarımızda en üst düzey koordinasyonu sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Sözcü, ortak eğitim sırasında devriye görevi sırasında gerçekleştirilecek eylemlerin nasıl uygulanacağı üzerinde çalışıldığını, bu bölgede altı aydan fazla bir süredir devriye yapılmadığını kaydetti.

Eğitim sırasında askerlerin konvoydaki hareket biçimi, konvoya karşı olası saldırıların püskürtülmesi, yaralıların tahliyesi ve teröristlerin pusu kurması ihtimalinin bulunduğu yerlerde nasıl ilerleneceği konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.

Rus ve Türk askerlerinin İdlib’de ortak devriye yürütmesi kararı Mart 2020’de iki ülkenin liderlerinin gerçekleştirdiği görüşme sırasında alınmıştı. Bölgedeki ilk devriye 22 Temmuz’da yapılmıştı. Devriye konvoylarına birden fazla kez saldırı düzenlenmişti. Bu saldırılardan sonuncusu 25 Ağustos’taydı ve bundan sonra devriye görevi gerçekleştirilmemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 21 Eylül’deki açıklamasında devriyelerin en yakın zamanda yeniden başlayacağını söylemişti.

Ortak devriye bu yıl ilk kez 8 Ocak’ta Haseki’de yapılmıştı.