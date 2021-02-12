İsrail istihbaratı 'yasa dışı füze satışı' yapıldığını açıkladı

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), yasalara aykırı olarak füze ürettiği ve bir Asya ülkesine sattığı şüphesiyle 20'den fazla İsrailliyi soruşturduğunu duyurdu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet, İsrail polisiyle yaptığı ortak yazılı açıklamada, Asya ülkesinin hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmazken bu ülke adının medyada yayınlanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, son aylarda, aralarında güvenlik sektöründen emekli kişilerin de bulunduğu 20'den fazla İsrailli şüphelinin, devlet güvenliğine karşı suç işledikleri, Güvenlik İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bir şekilde füze geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve bu füzeleri kanunlara ayrı bir şekilde Asya'daki bir ülkeye bu füzeleri sattığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında söz konusu Asya ülkesindeki kurumlardan çalışma talimatı aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturmayla yabancı çevrelerin İsraillilere karşı çalışma yöntemlerine, anlaşmaların gizlenmesinde kullanılan tekniklere ve mali bedellerin nasıl transfer edildiğine dair önemli bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şin Bet'ten yapılan açıklamada, İsrailliler tarafından işlenen bu tarz suçların ve gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin ulusal güvenliğe zarar vereceği hatırlatıldı.

Batı Şeria'da toprak satın alacaklar

Ulusal Yahudi Fonunun yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da toprak satın alacağı bildirildi.

Walla News haber sitesinde yer alan haberde, Ulusal Yahudi Fonu yönetiminin 14 Şubat Pazar günü Batı Şeria'da toprak satın alınmasını öngören politika değişikliğini onaylayacağı belirtildi. Haberde, Fonun sadece Batı Şeria'nın 'C bölgesindeki' Filistinlilere ait özel arazileri satın alacağı iddia edildi. Satın alınacak topraklar sayesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Filistin Anayasası'nın ilgili maddesine göre, ülke topraklarının bir parçasını 'yabancı bir ülkeye' satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin 2018’de, Kudüs ve Filistin topraklarının bir kısmını Yahudilere satmanın ya da Yahudilerin bu toprakları almasını sağlamanın haram olduğu yönünde fetva yayımlamıştı.

Filistinlilerden toprak satın almak ve üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere 1901'de kurulan Ulusal Yahudi Fonu, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden bağış topluyor. Kar amacı gütmeyen Fon, İsrail'deki toprakların yüzde 15'ini elinde bulunduruyor.