Kayıt
12:09 12 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail bayrağı / El Halil

    İsrail istihbaratı 'yasa dışı füze satışı' yapıldığını açıkladı

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102944/11/1029441135_0:183:3500:2151_1200x675_80_0_0_dea82f77995de3dce2f9e43bc47bf540.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102121043796323-israil-istihbarati-yasa-disi-fuze-satisi-yapildigini-acikladi/

    İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak), yasalara aykırı olarak füze ürettiği ve bir Asya ülkesine sattığı şüphesiyle 20'den fazla İsrailliyi soruşturduğunu duyurdu.

    İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet, İsrail polisiyle yaptığı ortak yazılı açıklamada, Asya ülkesinin hangisi olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşmazken bu ülke adının medyada yayınlanmasının yasak olduğuna vurgu yaptı.

    Açıklamada, son aylarda, aralarında güvenlik sektöründen emekli kişilerin de bulunduğu 20'den fazla İsrailli şüphelinin, devlet güvenliğine karşı suç işledikleri, Güvenlik İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettikleri ve kara para akladıkları gerekçesiyle soruşturulduğu belirtildi.

    Söz konusu açıklamada, "Soruşturma sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bir şekilde füze geliştirdiği, ürettiği, test ettiği ve bu füzeleri kanunlara ayrı bir şekilde Asya'daki bir ülkeye bu füzeleri sattığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında söz konusu Asya ülkesindeki kurumlardan çalışma talimatı aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

    F-35, ABD
    © AA
    ABD, 2020'de 175 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdi
    Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturmayla yabancı çevrelerin İsraillilere karşı çalışma yöntemlerine, anlaşmaların gizlenmesinde kullanılan tekniklere ve mali bedellerin nasıl transfer edildiğine dair önemli bilgiler elde edildiği belirtildi.

    Şin Bet'ten yapılan açıklamada, İsrailliler tarafından işlenen bu tarz suçların ve gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin ulusal güvenliğe zarar vereceği hatırlatıldı.

    Batı Şeria'da toprak satın alacaklar

    Ulusal Yahudi Fonunun yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'da toprak satın alacağı bildirildi.

    Walla News haber sitesinde yer alan haberde, Ulusal Yahudi Fonu yönetiminin 14 Şubat Pazar günü Batı Şeria'da toprak satın alınmasını öngören politika değişikliğini onaylayacağı belirtildi. Haberde, Fonun sadece Batı Şeria'nın 'C bölgesindeki' Filistinlilere ait özel arazileri satın alacağı iddia edildi. Satın alınacak topraklar sayesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

    Filistin Anayasası'nın ilgili maddesine göre, ülke topraklarının bir parçasını 'yabancı bir ülkeye' satan veya o ülke topraklarına eklenmesine yardımcı olan kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor.

    Ayrıca, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin 2018’de, Kudüs ve Filistin topraklarının bir kısmını Yahudilere satmanın ya da Yahudilerin bu toprakları almasını sağlamanın haram olduğu yönünde fetva yayımlamıştı.

    Filistinlilerden toprak satın almak ve üzerine Yahudi yerleşim birimi inşa etmek üzere 1901'de kurulan Ulusal Yahudi Fonu, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden bağış topluyor. Kar amacı gütmeyen Fon, İsrail'deki toprakların yüzde 15'ini elinde bulunduruyor.

    Etiketler:
    açıklama, Silah satışı, Füze, istihbarat, Şin Bet, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı Yarışması'nın (IGPOTY-14) Muhteşem Bahçeler kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Nigel McCall'ın Hindistan'da Yaz Sabahı başlıklı çalışması
    Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet