BM: Yemen'de milyonlarca çocuk açlık tehdidiyle karşı karşıya

Yemen'de bu yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin çocuğun açlık çekeceğini söyleyen BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, 3,4 milyar dolarlık insani yardım planının sadece 1.9 milyarlık kısmının finanse edildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın brifinginde "Şimdi Yemen hakkında. Yeni raporda, tahminlere göre 5 yaş altındaki yaklaşık 2 milyon 300 bin çocuğun bu yıl şiddetli yetersiz beslenmeden mustarip olacağı ifade edildi. Aralarında 400 bininin ağır açlıktan mustarip olacağı ve acil tedavi almazlarsa ölebileceği bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Raporun BM Gıda ve Tarım Örgütü, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlandığını belirten Dujarric, BM kurumlarının, bunun 2015'te çatışmanın tırmanmasından bu yana Yemen’de kaydedilen en yüksek yetersiz beslenme seviyelerinden biri olduğu uyarısında bulunduğunu belirterek "Yemen insani yardım planı son derece yetersiz biçimde finanse ediliyor. Plan, 2020'de gereken 3.4 milyar dolardan sadece 1.9 milyar alabildi" dedi.