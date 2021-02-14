Afrin'de bombalı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bombalı saldırı düzenlendi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.
Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin "PKK'nın Suriye uzantısı" ve "terör örgütü" olarak gördüğü YPG'den kurtarılmıştı.
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