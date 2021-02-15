İsrail Ordusu'ndan Nasrallah'lı Sevgililer Günü kartı

İsrail Ordusu (IDF), Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafının bulunduğu bir tasarımı 'son dakika Sevgililer Günü kartı' olarak yayınladı.

İsrail Ordusu (IDF), Sevgililer Günü'nde 'son dakika tebrik kartına ihtiyaç duyanlar' için bir Sevgililer Günü kartı yayınladı.

Üzerinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafının bulunduğu bir tasarım yayınlayan ordu, paylaşımında "Hizbullah bizim mükemmel olduğumuza karar verdi... Terörize etmek için. Eğer son anda bir Sevgililer Günü kartına ihtiyacınız olursa, işte Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah adına çığır açan bir kutlama" ifadelerine yer verdi.

Yayınlanan kartta, Hizbullah tarafından oluşturulan sınır ötesi yeraltı geçitlerine atıfta bulunularak, Nasrallah fotoğrafıyla "Sen bir tünel misin, çünkü seni kazıyorum" ifadelerine yer verildi.

Hezbollah decided we’re the perfect ones... to terrorize.



If you need a last-minute Valentine’s Day card, here’s a groundbreaking greeting on behalf of Hassan Nasrallah, the Secretary General of Hezbollah: pic.twitter.com/olU0ZBpuBA — Israel Defense Forces (@IDF) February 14, 2021

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