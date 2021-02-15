İran: Taraflar taahütlerine uymazsa nükleer anlaşmanın ek protokollerini uygulamayı durdurabiliriz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemeleri ve anlaşmaya dönmemeleri halinde, Tahran’ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) ek protokollerini uygulamayı durduracağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık basın toplantısında konuştu. Hatipzade, nükleer anlaşamaya muhatap ülkelerin anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde Tahran’ın NPT kapsamında uyguladığı ek protokolleri durduracağını söyledi.

Iran says the implementation of the Additional Protocol to the NPT Safeguards Agreement will be halted in late February in case the other parties to the 2015 nuclear deal (#JCPOA) do not fulfill their commitments.https://t.co/WbS7rsE7ws — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) February 15, 2021

​Alınan kararın NPT’den ayrılmak olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliklerine devam edeceklerini belirten Hatipzade, “İran’ın nükleer faaliyetler konusundaki görüşü değişmedi. Biz hala nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT’ye üyeyiz. Ajansla işbirliğine devam edeceğiz. Elbette Ajans üye ülkelere ait bilgilerin saklanması ve korunmasından sorumludur” ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, ABD’nin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmaması halinde 21 Şubat tarihinde NPT ek protokollerinden ayrılacaklarını açıklamıştı.