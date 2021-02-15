Erbil'de ABD askeri üssünün de bulunduğu havaalanına saldırı

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalanı yakınına düşen en az 3 havan topu, herhangi bir can kaybına neden olmadı.

Reuters muhabirinin aktardığına göre, saldırı sonrası küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, resmi bir yetkili 5 havan topu düştüğünü söyledi.

Saldırının, Erbil Uluslararası Havaalanı içinde bulunan ABD üssüne yönelik olabileceği değerlendiriliyor.