‘Suriye yönetimi İdlib’den çıkmak isteyenler için 3 geçiş noktası daha açacak’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye yönetiminin, İdlib’deki ekonomik durum ve tıbbi yardım eksikliği nedeniyle bölgeden çıkmak isteyenler için 3 ek geçiş noktasını açacağını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın brifinginde, “Suriye yönetimi, halkın İdlib gerilimi azaltma bölgesi sınırından engelsiz geçişini sağlamak amacıyla Serakab, Miznas ve Ebu Azeydin yerleşimleri yakınlarında 3 ek geçiş noktasını Rus merkezinin yardımıyla açılışa hazırladı” açıklamasında bulundu.

Sıtnik, yeni geçiş noktalarının İdlib sakinlerinin, bölgedeki profesyonel tıbbi yardım eksikliği ve sosyo-ekonomik durumun kötüleşmesiyle ilgili yaptıkları çok sayıda müracaat bağlamında açılacağını kaydetti.