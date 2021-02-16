Pakistan İçişleri Bakanı: Protesto müdahalesindeki gaz, test edilmek için kullanıldı

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşit Ahmet'in kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle düzenlediği protestolarda polisin gazlı müdahalesine ilişkin açıklamaları tartışma yarattı. Ahmet, 'gazın test dilmek için, az miktarda kullanıldığını' söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşit Ahmet'in başkent İslamabad’da kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması talebiyle düzenlediği protestolara ilişkin yaptığı açıklamaları tepki çekti.

Ahmet, Rawalpindi şehrinde düzenlediği basın toplantısında polisin müdahalesine ilişkin "Göz yaşartıcı gaz, uzun süredir kullanılmadığı için test edilmesi gerekliydi" ifadelerini kullandı.

Polisin müdahale sırasında 1000'den fazla göz yaşartıcı gaz kapsülü kullanmasına da değinen Ahmet, "Sadece birazı test edildi, çok değil" diye konuştu.

Ahmet'in tepki çeken bir diğer yorumu ise, gösterilerin ardından çalışanlarla varılan uzlaşma kapsamında yapılan yüzde 25'lik zamla ilgili oldu. Ahmet, 'gerçek sorunun göz yaşartıcı gaz bombardımanı değil, bu enflasyon zamanında milyarlarca rupi'ye ulaşan [ve] hazine için bir yük olan maaş zammı' olduğunu söyledi.

Şehir dumanlar altında kalmıştı

Gösteriler sırasında çekilen görüntülerde şehrin polisin kullandığı gaz nedeniyle duman altında kaldığı görüntüler kameralara yansımıştı. Bazı yerel kaynaklar protestolar sırasında çok sayıda kişinin yaralandığını ve ölümlerin de olduğunu bildirmişti.

Islamabad🇵🇰 police today used expired tear gas shells against protesters who were demanding increase in their salaries police also fired shells directly on protesters.



No tweets, No Articles, No Headlines, No News? No Hue and Cry? pic.twitter.com/4xvolZtprN — Sajid Yousuf (@TheSkandar) February 10, 2021

​'Özür dilemeli ve görevden alınmalı'

Ahmed'in açıklamaları hem muhalefetten hem de halktan ağır eleştiriler aldı. Sosyal medya kullanıcıları, duyarsız sözlerinden dolayı bakanın özür dilemesi gerektiğini savundu.

Muhalefet parti PML-N (Pakistan Müslüman Ligi Partisi) lideri Muhammed Zubair, "Başka herhangi bir ülkede, böyle bir açıklama, bakanın derhal görevden alınması ve hükümetten özür dilemesi anlamına gelirdi" açıklaması yaptı.

Ülkenin önde gelen film yapımcılarından Haroon Riaz da Twitter'dan "Faşist, aşağılık içişleri bakanı Raşid'e göre gazdan boğulan insanlar bir şaka" dedi.

To the fascist, douchebag interior minister Sheikh Rasheed, people suffocating to death is a joke. https://t.co/6LbiSKOiiw — Haroon Riaz (@HaroonRiaz) February 14, 2021

​Ne olmuştu?

10 Şubat'ta parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgedeki İçişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, maaşlarına zam yapılmasını ve gözaltına alınan sendika temsilcilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Emniyet güçleri ise 20’nin üzerinde göstericiyi gözaltına aldı. Grup ile polis arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.