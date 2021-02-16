Mısır, eğitim müfredatındaki dini konuları din dersi ile sınırlandırma kararı aldı

Mısır Eğitim Bakanlığı, aşırılık ile mücadele etmek amacıyla eğitim müfredatı ve konu içeriklerine dair değişikliğe gitme kararı aldı. Karara göre din ile ilgili konuları sadece din dersi ile sınırlandıracağı duyuruldu.

Birgün'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Rida Hijazi, yaptığı açıklamada devlet başkanı el Sisi’nin talimatları ile Kur'an ayet ve hadislerin, Arapça ile tarih derslerinden çıkartılacağını duyurdu. Mısır'ın resmi haber ajansı Rasd ve Taghrib Ajansı, söz konusu dini konuların sadece din ile ilgili derslerle sınırlandırılacağını belirtti.

Bakan yardımcısına göre eğitimde aşırıcı fikirlerin önüne bu şekilde geçilebilecek.

Bakan yardımcısı, hoşgörü ve birlikte yaşam öğretisinin yanı sıra İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik arasındaki ortak değerleri içeren yeni bir konunun öğretilmesine ilişkin bir milletvekilinin sunduğu teklifin bakanlıkça onaylandığını açıkladı.

Meclise sunulan teklifte, dini metinlerin Arap dili, tarih ve coğrafya ile ilgili konulara yerleştirilmesinin bir tehlike olduğu ve ‘aşırılık yanlısı yıkıcı yorumlamalara’ yol açtığı belirtiliyor.

Mısır Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi, milletvekili tarafından yapılan teklife dayanarak Kültür, Vakıflar ve Eğitim Bakanlıklarının aşırılıkla birlikte terörizmle mücadele planını tartışmak üzere Pazar günü bir toplantı düzenledi. Toplantıya Eğitim Bakanlığından Rida Hijazi de katıldı.

Bakan yardımcısı Hijazi, teklifte yer alan tüm dinler arasındaki ortak değerler ile hoşgörü, vatandaşlık ve müşterek yaşam konularının derslere eklenmesine dair talebin kabul edildiğini söyledi.

Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün alınan kararı değerlendirdi. Müslüman Kardeşler, “İslam ile mücadele” amacı taşıdığını ve Sisi’nin yönetime geldiğinden beri İslam’a karşı savaş açmış olduğunu belirtti.