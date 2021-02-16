Suriye muhalefeti, 'Şam ile ortak askeri konsey' haberlerini ‘söylenti’ olarak niteledi

Astana formatındaki görüşmelerde Suriyeli muhalifler heyetine başkanlık eden Ahmed Tumah, muhalefetin iktidar ile kuracağı iddia edilen ‘ortak askeri konsey’ hakkında herhangi bir şey duymadığını belirtti.

Asharq Al-Awsat gazetesinin ‘Moskova’ ve ‘Kahire’ platformlarında bazı Suriyeli muhaliflerin Rusya’ya hükümeti ve muhalefeti temsil edecek subayların yer alacağı bir askeri konseyin Suriye'de kurulmasını önerdiği yönündeki haberi Sputnik’e değerlendiren Tumah, Suriyeli muhaliflerin bu konuda resmi olarak herhangi bir şey duymadığını belirtti.

Tumah, “Muhalefet olarak biz bu konu hakkında resmi olarak herhangi bir şey duymadık. Bu konu resmi olarak görüşülmedi. Bunlar söylenti” diye konuştu.

Muhalif lider ayrıca böyle bir fikrin ne şekilde hayata geçirilebileceğinin tam olarak belli olmadığını kaydetti.

‘Biden yönetiminde ABD'nin Suriye’ye yönelik politikalarında değişiklik beklemiyoruz’

Tumah, Suriye muhalefetinin Joe Biden’ın yönetiminde ABD'nin Suriye'ye yönelik politikasında fazla bir değişiklik beklemediğini ifade etti.

Sputnik’in ilgili sorusunu yanıtlayan Tumah, “Bizim değerlendirmelerimize göre Amerikan politikası değişmeyecek. Politika Obama döneminde böyleydi, Trump döneminde de aynı şekilde devam etti, Biden döneminde de değişikliğe uğramaz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Rusya’nın Soçi kentinde ilk olarak düzenlenen, bugün ve yarın devam edecek olan Astana formatlı görüşmelere Türkiye, İran, Suriye hükümeti ile Suriye muhalefetini temsil eden heyetlerin yanı sıra BM’den bir heyet de katılıyor.