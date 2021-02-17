'Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmak için Soçi’de yeni mekanizmalar geliştirilebilir'

Soçi'de başlayan yeni 'Astana formatındaki' görüşmeleri değerlendiren Rus uzman Dolgov, bu toplantılar sonucu Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulması için yeni mekanizmaların geliştirilebileceğini söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde, 'Astana formatındaki' uluslararası Suriye görüşmelerinin 15. turu başladı. Suriye'deki durumun endişe verici olmaya devam ettiğini söyleyen Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, yeni bir silahlı çatışma dalgasının oluşmasını engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini kaydetti.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Arap Ülkeleri ve İslam Araştırmaları Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Dr. Boris Dolgov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Soçi'de yeni Astana görüşmelerinin başlaması elbette önemli bir olay. Bu olayın önemi büyük ölçüde Suriye’de değişmekte olan durumdan kaynaklanıyor, bunun başında da terörist hücrelerin etkinleşmesi geliyor. Soçi’de, Suriye’deki ateşkesin garantör ülkeleri, Suriye’deki durumu istikrara kavuşturma ve bu ülkedeki çatışmaya çözüm bulma yönünde yeni yollar bulma mekanizmalarını geliştirebilir" ifadelerini kullandı.

Fakat garantör ülkeler arasındaki bazı farklılıkların devam ettiğine dikkat çeken Dolgov, bu farklılıkların mevcut forumu bir dereceye kadar etkileyebileceğini belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:

"Kimse Suriye'de terör faaliyetlerinin yoğunlaştığı sorununu inkar etmiyor. Ve bu sorun ön planda duruyor. Ancak üç garantör ülke arasında, hangi grupların radikal ve terörist, hangilerinin ise ılımlı olduğunu belirleme sorunu devam ediyor. Her bir ülke bu konuda kendi vizyonuna sahip. Muhtemelen görüşme sırasında bir ortak duruşu geliştirilebilir. Çok zor olmasına rağmen buna ihtiyaç var."