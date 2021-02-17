Nasrallah, yazar Lokman Salim cinayetinin sorumlusu olarak İsrail'i işaret etti

Lübnan Hizbullahı Hasan Nasrallah, televizyon konuşmasında bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek, yazar Lokman Salim cinayetiyle alakalı yorumda bulundu.

Bu konuda siyasi tarafların suçlamaları Hizbullah'a çevirmesinin hiçbir örf, şeriat ve kanunda yeri olmadığını söyleyen Nasrallah, İsrail'in bir projesinin olduğunu hatırlatarak, Tel Aviv yönetiminin herhangi birini öldürebileceğinden emin olduğunu ve suikast olayına karışmasının mümkün olduğuna işaret etti.

Nasrallah, ülkede yaşanan hükümet krizinin uluslararası boyuta taşınması tehdidinin bir savaş çağrısı olduğunu ve yabancı kuvvetlerin davet edilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu durum, İsrail'in çıkarına hizmet edebilir" uyarısını yaptı.

Hükümet krizinin sorumluluğun Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a yüklenmesinin insaflı olmadığını dile getiren Nasrallah, hükümette 18 bakan olması gerektiği konusundaki ısrardan dolayı şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, teknokratlardan oluşan bir hükümet kurmakta ısrarcı olduğunu belirterek yaklaşık iki ay önce sunmuş olduğu kabine listesi Avn tarafından reddedilmişti.