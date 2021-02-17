İran'da evlerinden tarihi sinagoga tünel kazan hırsızlar yakalandı

Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın Urmiye kentinde Kalimiyan Sinagogu'nu soymak için tünel kazan kişiler, polisin düzenlendiği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Batı Azerbaycan Vilayeti Miras, Kültür, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürlüğü'nün koruma birimi amiri Albay Behzad Hicabi, "Operasyonda 2 kişiyi tutukladık. Bu kişiler, Kalimiyan Sinagogu'nun bitişiğinde yer alan evlerinin içinden tarihi sinagoga giden gizli bir tünel kazmış" dedi.

Hicabi, operasyonda, elektrik telleri, makaralar, halatlar ve bir takım delme aletlerinin de ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca, tünelde hırsızların çalmaya çalıştığı tarihi çanak çömleklerin de bulunduğu belirtildi.

Times of Israel gazetesi ise yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, tutuklananların sayısının 13 olduğunu yazdı.

Haberde, İran'da devrim öncesinde 80-100 bin civarında Yahudi'nin yaşadığını ve bu nüfusun önemli kısmının ABD, İsrail ve Avrupa'ya kaçtığını belirtildi.