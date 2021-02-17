Bahreyn dijital aşı pasaportu uygulamasına geçti

Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan seyahat kısıtlamalarına karşı 'aşı pasaportu' uygulamasıyla ilgili Körfez'de yeni bir gelişme yaşandı. 1.5 milyon nüfuslu Bahreyn aşı olan vatandaşlarına yurt dışına çıkışlarda dijital aşı pasaportu imkanı tanıdı.

Körfez ülkesi Bahreyn, Kovid-19 pandemisinin durma noktasına getirdiği uluslararası seyahatleri kolaylaştırması öngörülen aşı sertifikasını hayata geçiren ilk ülkelerden biri oldu ve dijital aşı pasaportu uygulamasına geçti.

'BeAware' uygulamasındaki resmi sertifikada, yeşil rozetle birlikte ilgili vatandaşın adı, doğum tarihi, uyruğu ve hangi koronavirüs aşısını yaptırdığı yazıyor. Aşının 21 gün arayla 2 doz olarak uygulanmış olması, antikor oluşumu için de 2 hafta beklenmiş olması gerekiyor. Açıklamaya göre sertifikanın sahte olup olmadığı QR kodu yoluyla tespit edilecek.

Bahrain Launches Digital COVID Vaccine Passport - https://t.co/KD9AsbLXAE pic.twitter.com/bUJ2KWVFRf — Future Tech (@futuretechmag) February 17, 2021

​1.5 milyon nüfuslu Bahreyn'de Pfizer/BioNTech aşısı, Çin'li Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşı, Oxford Üniversitesi- AstraZeneca aşısı ve Rusya'nın Sputnik V aşısıyla ücretsiz aşılama yapıyor.

Dijital aşı pasaportu uygulaması Avrupa'da da tartışmalı durumda. Danimarka bu ay sonuna kadar aşı pasaportunun ilk versiyonunu kullanıma açacağını açıklamıştı. İsveç de uluslararası bir standart belirlenebilir beklentisiyle tarihi yaza atmıştı.

İzlanda'da da geçen ay aşı sertifikaları dağıtılmaya başlanmıştı. SchengenVisaInfo.com sitesinin aktardığına göre İzlanda bunu yapan ilk Schengen Bölgesi ülkesi olmuştu.