Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Aile başına ikiden fazla çocuk büyük sorun

Mısır halkını bir kez daha nüfustaki kontrolsüz artışa karşı uyaran Cumhurbaşkanı Sisi, aile başına iki çocuktan fazlasının çok büyük sorun oluşturduğunu belirtti.

Mısır'ın seçimle cumhurbaşkanlığına geçiş yapmış eski genelkurmay başkanı Abdülfettah es Sisi, 103.5 milyon olarak tahmin edilen nüfustaki durmak bilmeyen artış meselesine bir kez daha el attı.

Mısır lideri, salı günü İsmaliye Tıp Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, nüfustaki çok hızlı büyümeye karşı bilinçlenmek gerektiğini, aile başına iki çocuktan fazlasının çok büyük sorun oluşturduğunu söyledi.

#AMAY | #Sisi addresses #Egypt’s population growth in speech, calling more than two children per family ‘a very big problem’https://t.co/CnLvlTQvGQ — Egypt Independent (@EgyIndependent) February 16, 2021

'Ağır cezalara mecbur bırakmayın' mesajı

2012'de kitlesel protestolara koşut seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Müslüman Kardeşler hükümetini deviren ve demir yumruk yöntemleriyle yöneten Sisi, "Bu sorunu sert yasalar çıkararak çözmek istemiyoruz" dedi.

Nüfus artışıyla mücadele programı üzerinde çalıştıklarını ve bunun için gereken hizmetleri sağlayacaklarını belirten Mısır lideri, nüfus artışının devletin elindeki imkanlarla orantılı olması gerektiğini, böyle olmadığında tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

'Bu nüfusu besleyecek 15 trilyon Mısır liramız yok'

Yaşam koşullarında düzelme kaydedilemediğini ve ve nüfus artışı kontrol altına alınmadığı müddetçe de böyle gideceğini anlatan Sisi, devletin 100 milyonu geçen nüfusu finanse edebilmek için yaklaşık 15 trilyon Mısır lirasına ihtiyacının olduğuna, bu finansmanın sağlanamamasının tüm sektörleri vurduğuna dikkat çekti.

Sadece sağlık sistemine yıllık 54.5 milyar liralık ek yük

Sağlık ve Nüfus Bakanı Hala Zayed de nüfusun yılda 2 milyon artmasının devlete sadece sağlık hizmetleri bakımından ilave 54.5 milyar Mısır liralık yük getirdiğini aktardı.

2018'den beri yoğun kampanya

BM ile işbirliği içinde 2018 yılında "İki çocuk yeter" (Etneen Kefaya) kampanyası başlatan Mısır, özellikle kadınlarda doğum kontrolü farkındalığını yaymaya çalışıyor, bu kapsamda doğum kontrol yöntemleri sağlıyor. Programa destek veren 100 STK, eğitimli gönüllülerle sahada çalışmalar yürütüyor.