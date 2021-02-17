Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında esir değişimi

Suriye devleti medyası, Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında esir değişiminin gerçekleşmekte olduğunu duyurdu.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Suriye topraklarına yanlışlıkla giren İsrail vatandaşı genç kadın karşılığı İsrail'in elindeki iki Suriye vatandaşının serbest bırakılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını duyurdu.

"Esir takası şu an Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleşiyor. İşgal altındaki Golan'dan Suriyeli esirler Nihal el Makt ve Ziyab Kahmuz, İsrail'in zindanlarından kurtulacak" bilgisini veren SANA, buna karşılık Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline yanlışlıkla girdikten sonra tutuklanan İsrailli genç kızın da serbest bırakılacağını belirtti.

'Her türlü araç ve maliyetle kurtarma çabası'

Haberde "Suriye devletinin vatandaşlarını İsrail işgalinin gözaltı kamplarından mümkün olan her türlü araç ve maliyetle kurtarma çabası çerçevesinde, işgal altındaki Suriyeli Golan’ın Suriye vatandaşlarını İsrail işgalindeki hapishanelerden kurtarmak için çalışmalar sürüyor" denildi.

Dün İsrail basını, İsrail yönetiminin Rusya'dan Suriye ile bağlantılı insani bir konuda yardımcı olmasını istediği bildirilmişti.