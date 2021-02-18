Afrin'de roketli saldırı: 6'sı çocuk 13 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine YPG tarafından roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesine YPG tarafından roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin'deki sivil yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırıda 6'sı çocuk 3'ü kadın toplam 13 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle evlerde ağır hasar oluştuğu belirtildi.

​