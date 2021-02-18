Libya ve Mısır beyaza büründü

Libya'nın doğusu ile Mısır'ın bazı bölgelerine yağan kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki dağlık Cebel Ahdar bölgesinin tamamen karla kaplı olduğu görüntüleri yayınladı.

El Beyda kenti de dahil olmak üzere, kar yağışının etkili olduğu çevre illerde sıcaklık sıfır derecenin altına düştü. Havanın perşembe gününden itibaren iyileşmesi bekleniyor.

Mısır'da Libya sınırı yakınındaki Sidi Barrani ve Saint Catherine manastırının bulunduğu Sina Yarımadası'da son günlerde etkili olan yağmurlar, yerini kara bıraktı. Rüzgarın saatteki hızının 75-85 kilometreye ulaştığı bölgede, sıcaklık eksi iki dereceye kadar düştü.

Hafta başında meteoroloji uzmanları, Kahire'de kar yağışı beklendiği uyarısı yapmış ancak salı günü hafif şekilde yağmur yağmıştı. Kahire'de şu anda 8 derece olan sıcaklık, şubat ayı başlarında 28 dereceye ulaşmıştı.