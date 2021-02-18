Nüfusun neredeyse yarısının aşılandığı İsrail'den 'yeşil pasaport' projesi

Nüfusunun neredeyse yarısını aşılamış olan İsrail, halkı aşıya teşvik etmek için 'yeşil pasaport' projesinin uygulanmasını planladığını açıkladı. Projeye göre aşılanmış kişiler birtakım sosyal etkinliklere katılabilecek.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, halkı aşıya teşvik etmek için 'yeşil pasaport' ugulamasının planlandığını açıkladı. Yeşil pasaport planına göre, aşılanmış kişiler, pasaportları ile tiyatro ve sinema salonlarına girebilecek, spor etkinliklerini takip edebilecek, yurtdışına uçabilecek, restoran ve kafelere girebilecek.

#Israel: This mall in Petah Tikva is now open and requiring citizens to present their 'green passport' or 'green sticker' to enter:



'Anyone who shows this certificate can enter; anyone who has tested negative can enter, children can enter and those who have one jab can enter.' pic.twitter.com/UIQZKriByX — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 11, 2021

​İsrail, ABD’li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı ile 20 Aralık 2020 tarihinde aşılama kampanyasını başlatmıştı.

Toplam koronavirüs vaka sayısının 740 bin 527 ve koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 486 olarak açıklandığı ülkede, nüfusun yüzde 45'inin aşılanması tamamlandı.