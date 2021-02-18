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    Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan yargıç görevden alındı: Karar, protesto edildi

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Ortadoğu
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102181043844131-beyrut-limanindaki-patlamayi-sorusturan-yargic-gorevden-alindi-karar-protesto-edildi/

    Lübnan yargısının, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı yargıç Fadi Savvan'dan alması tepkiyle karşılandı.

    Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Temyiz Mahkemesi, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in talebi üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturulması görevini yargıç Savvan'dan aldı.

    Mahkemenin daha sonra soruşturmaya bakması için yeni bir yargıç belirleyeceği aktarıldı.

    Haberin duyurulması üzerine Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu onlarca kişi, 17 Aralık'tan beri askıya alınan soruşturmanın şeffaf olarak yürütülmesi talebiyle Beyrut'ta gösteri düzenledi.

    Patlamanın kurbanlarına ait fotoğraflar ve siyasi makamların aleyhindeki çeşitli sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, Adalet Sarayına açılan yolları ateşe verdikleri lastiklerle bir süre trafiğe kapattı.

    Bugünkü kararla soruşturmanın başa döneceğini savunan eylemciler, soruşturmanın yargıç Savvan'dan alınarak başkasına verilmesini reddettiklerini belirtti.

    "Siyasi bir karar" olarak nitelendirdikleri bugünkü adımla yeni bir patlamaya maruz kalacak kadar şok oldukları ve soruşturmanın siyasileşmesine izin vermeyecekleri yönünde sloganlar atan göstericiler, siyasilerin müdahalesi nedeniyle Lübnan yargısına güvenmediklerini ve gösterilerini sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

    Beyrut Limanı'ndaki patlama ve soruşturma süreci

    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

    Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

    Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

    Patlamayı soruşturan yargıç Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Hassan Diyab'ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus'u, "yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan ihmal ve kusur" ile suçlamıştı.

    Başbakan Diyab ve eski bakanların "görevi ihmal" ile suçlanması ülkede tartışma konusu olmuştu.

    Yargıç Savvan, 17 Aralık'ta eski bakanların kendisine karşı Başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine soruşturmayı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

    NNA, 12 Ocak'ta Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus adlı geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladığını duyurmuştu.

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