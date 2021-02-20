Netanyahu: Nükleer anlaşmaya dönüş, İran'ın nükleer silah edinmesine giden yolu açar

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme niyetine tepki göstererek, Washington'un anlaşmaya dönüşünün, İran'ın nükleer silah edinmesinin yolunu açacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Washington'un, Tahran ile P5+1 ülkelerinin de katılımıyla 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) ya da bilinen adıyla nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail, İran'ın nükleer silah edinmesine engel olmaya kararlı ve nükleer anlaşma konusundaki tutumu değişmedi" ifadelerine yer verildi.

"İsrail, eski anlaşmaya dönmenin İran için nükleer silah edinmeye giden yolu açacağına inanıyor" denilen açıklamada, Tel Aviv'in, konu hakkında Washington ile yakın temas halinde olduğu belirtildi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD dışişleri bakanları, önceki gün İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesini talep etmişti.

Yapılan ortak açıklamada, "Blinken, (ABD) Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi, İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu hatırlattı" denilmişti.