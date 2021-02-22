Biden'ın frenlemeye çalıştığı Suudi Arabistan, Lockheed Martin ile ortaklık anlaşması imzaladı

Körfez krallığının Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) ile ABD'li silah devi Lockheed Martin arasında imzalanan anlaşmaya göre taraflar ortak bir teşebbüs kuracak, bunun yüzde 51'i SAMI'ye ait olacak. ABD Başkanı Joe Biden ise geçen ay Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliklerine ikincisine Lockheed Martin üretimi F-35'ler de dahil olmak üzere bazı silah satışlarını geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Saudi Arabian Military Industries (SAMI) has signed an agreement to set up a joint venture with US firm Lockheed Martin to improve the Kingdom's #defence and #manufacturing industries. https://t.co/6oUKYDf8K0 #internationaltrade #SaudiArabia — Prospect Law (@ProspectUpdate) February 22, 2021

15 milyar dolarlık füze savunma sistemi

Anlaşma uyarınca kraliyetin Biden'ın selefi Donald Trump'la 2017'de imzaladığı 110 milyar dolarlık silah alım anlaşması kapsamındaki 15 milyar dolarlık füze savunma sisteminin kurulumunu Lockheed Martin gerçekleştirecek.

Lockheed Martin in involved in a project to install a $15 billion missile defense system in Saudi Arabia, part of a $110 billion arms package Trump negotiated with the kingdom in 2017 https://t.co/sfYBTNEZkL — Haaretz.com (@haaretzcom) February 22, 2021

Lockheed Martin Suudi Arabistan'a teknoloji ve bilgi aktararak, silah üretimindeki Suudi işgücünü eğiterek ve Suudi silahlı kuvvetlerine hizmet sağlayarak yerel kabiliyetlerin gelişmesini sağlayacak.

Saudi Arabia signs deal with Lockheed Martin to enhance kingdom's defense and weapons manufacturing capabilities https://t.co/deuZ1OENNf — Daily Mail Online (@MailOnline) February 21, 2021

Savunmada yerlileşme hamlesi kapsamında

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) Vizyon 2030 isimli ekonomik planının, yabancı silah satın alan ülkeler listesinin en tepesindeki kraliyetin askeri harcamalarını 2030 itibarıyla yarı yarıya yerelleştirme hedefi de var. SAMI de bu kapsamda 2017'de yerli savunma üretimini ve istihdamını artırırken silah ithalatı harcamalarını azaltmak için oluşturuldu. SAMI 17 Mayıs 2017'de kuruldu, 22 Mayıs 2017'de Trump'la ABD'den 110 milyar dolarlık silah almak için anlaşma yapıldı.

Suudi Askeri Sanayileri Genel Direktörü Ahmed bin Abdülaziz El Ohali ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'de cumartesi günü yaptığı konuşmada, gelecek 10 yılda kendi yerli silah ve askeri sistemlerini araştırma, geliştirme ve üretmeye 20 milyar dolar yatıracaklarını söyledi.