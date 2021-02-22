Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V Suriye’de de tescil edildi

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Sputnik V aşısının ülkesinde tescil edildiğini belirterek, “Suriye’de Rus aşısının kullanımına onay çıktı” dedi.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon ve San-Marino’da tescil edilmişti.