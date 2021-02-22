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    İran lideri Ali Hamaney

    'Gerekirse uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz' diyen Hamaney: Nükleer silahlanmaya karar verseydik kimse engelleyemezdi

    © AA / İran Lideri Basın Ofisi / Handout
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102221043872707-gerekirse-uranyumu-yuzde-60-zenginlestiririz-diyen-hamaney-nukleer-silahlanmaya-karar-verseydik/

    Dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Tahran'la nükleer anlaşmaya geri dönüp dönmeyeceği, dönmek için ne gibi şartlar öne süreceğine çevrilmişken, İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den ödün vermeyecekleri vurgusuyla rest çeken bir açıklama geldi.

    İran'da Uzmanlar Meclisi üyelerini kabulünde konuşan dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) denilen nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkması üzerine Tahran'ın da taahhütlerini aşamalı azaltması karşısında Washington ile anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin söyleminin yanlış ve insafsızca olduğunu söyledi.

    "İran ilk günden ve uzun bir süre için İslam’ın emirleri doğrultusunda taahhütlerini yerine getirdi, fakat ilk günden beri taahhütlerine uymayan bu ülkelerdi, bundan dolayı bu ülkelerden hesap sorulmalı" diyen Hamaney, şöyle devam etti:

    "ABD KOEP’ten ayrıldığında ve diğerleri de ona uyduklarında Kuran’ın emri bizim de taahhütlerimizi bırakmak yönündeydi, buna rağmen sayın hükümetimiz taahhütlerini devam ettirdi ve zamanla azalttı, fakat karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda bunlar geri getirilebilecek konulardır."

    Ortada bir anlaşma olduğunu, karşı tarafın bunu uygulaması durumunda İran’ın da belirtilen süre zarfında buna uyacağını vurgulayan dini lider, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya atıfla şunları söyledi:

    "Bu arada o uluslararası Siyonist soytarı İran’ın nükleer silah elde etmesini önleyeceğiz demektedir; kendisine şunu söylemek gerekir: Eğer İran nükleer silah elde etme kararında olsaydı ne o ne ondan büyükler bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silah yapımını engelleyen İslam’ın düşünce ve temelidir, zira İslam’a göre normal halkı öldüren her türlü nükleer veya kimyasal silah yapımı yasaklanmıştır."

    ABD’nin dünyada atom bombası kullanan ilk ve tek ülke olarak 220 bin kişiyi öldürdüğünü hatırlatan Hamaney, ABD'nin müttefiki Suud liderliğindeki bloğun Batılıların savaş uçaklarıyla mazlum Yemen halkının hastaneleri, okulları ve pazar yerlerinin bombalandığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

    "Sivilleri ve masum insanları öldürmek ABD ve Batılıların yöntemidir. İran ise bunu kabul etmiyor ve bu temelde de nükleer silah elde etmeyi düşünmüyor."

    Dini lider, uranyum zenginleştirme tartışmasına da yeniden müdahil oldu:

    "Biz ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken nükleer gücü elde etmeye kararlıyız ve bundan dolayı bizim zenginleştirmemizin sınırı yüzde 20 olmayacak ve ihtiyacımız doğrultuda ilerleyeceğiz. Örneğin nükleer motor veya diğer işler için belki yüzde 60 zenginleştirme bile yapabiliriz."

    Batılıların İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını bildiklerini belirten Hamaney, nükleer silahın bahane olduğunu, Batılıların İran’ın normal silah elde etmesine bile karşı olduğunu, zira İran’ın güç kaynaklarını elinden almak istediklerini sıraladı.

    Nükleer santrallerin daha sağlıklı, daha temiz ve daha ucuz enerjiyle yakın gelecekte en önemli enerji kaynaklarında olacağını, İran’ın zenginleştirme ihtiyacının gerekli olduğunu ve bunun hazırlıklarının bugünden başlaması gerektiğini anlatan dini lider, "Batılılar İran’in nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunda onlara muhtaç olmasını istiyor, bizim bu ihtiyacımızı kendi istekleri ve zorbalıklarını tahmil etme aracı olarak kullanmak istiyor" dedi. Diğer meselelerde olduğu gibi nükleer meselede de geri adım atmayacaklarını, İran'ın bugünün maslahatı ve bugün ile geleceğin ihtiyacı doğrultusunda güçlü şekilde ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

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