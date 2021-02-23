İran'ın dini lideri Hamaney: Çizgi filmlerdeki kadın karakterler başörtüsü takmalı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, çizgi film ve animasyon filmlerdeki kadın karakterlerin başörtüsü takması gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in "Animasyon filmlerdeki hayali karakterler için başörtüsü gerekli midir?" sorusunu yanıtlayan Hamaney, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu tür bir varsayımsal durumda başörtüsü takmak şart olmasa da, başörtüsü takmamanın sonuçları düşünüldüğünde animasyonda da bunun yerine getirilmesi gerekir."

Hamaney, söz konusu 'sonuçların' ne olacağını detaylandırmazken, 'kız çocuklarının büyüdüklerinde başörtüsü takmayacaklarından' korktuğunu söyledi.

İran'daki siyasi aktivistler, iktidardakilerin "kadınların saçlarına takıntılı" olduklarını savunarak Hamaney'in açıklamasını "zehirli" olarak nitelendirdiler.

Hamaney'in geçtiğimiz yıllarda da kadınların halka açık yerlerde bisiklete binmesini yasaklayan fetva yayınlamasının ardından İranlı kadınlar fetvaya tepki olarak sosyal medyada bisiklete binerken çektikleri fotoğrafları paylaşmışlardı.

İran'ın en üst otoritesi kabul edilen dini liderin fetvaları fiili olarak kanun hükmünü taşıyor.