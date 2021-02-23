Ermenistan'ın başkenti Erivan’da muhaliflerin yürüyüşü devam ediyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan'ın merkezinde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden birkaç bin kişi Ulusal Güvenlik Servisi ve Polis binalarına yürüdü. Göstericiler, şehir merkezindeki Handjyan Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan'ın merkezinde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden birkaç bin kişi Ulusal Güvenlik Servisi ve Polis binalarına yürüdü. Göstericiler muhalif Taşnaksutyun partisine destek veriyor. Kent merkezinde çok sayıda polis görev yapıyor fakat güvenlik güçleri, muhaliflerin yürümesine engel olmuyor.

Taşnaksutyun partisinin sözcüsü İşhan Sagatelyan, “Her şey çok basit, Paşinyan'ın bu kurumları kullanmasına ve diktatörlük kurmasına izin vermeyeceğiz. Bu kurumlarda görev yapan subayları halkın yanında yer almaya çağırıyoruz. Paşinyan gitmeli” açıklamasında bulundu.

Paşinyan karşıtları Erivan’ın merkezindeki caddelerden birini trafiğe kapattı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını talep eden göstericiler, Erivan'ın merkezindeki Handjyan Caddesi'ni trafiğe kapattı, ardından şeritlerden biri üzerinden yürüdü.

Muhalifler Ermenistan Polisi binasını bloke etti ve kurum başkanı ile görüşme talep etti

Muhalefetteki Taşnaksutyun partisinin birkaç bin destekçisi Erivan'ın merkezindeki polis binasını bloke etti ve kurumun başkanı Vahe Kazaryan ile görüşme talep etti.

İşhan Sagatelyan, “Şimdi polis binasını bloke ediyoruz ve polis başkanının buraya çıkmasını talep ediyoruz. Astlarının işlediği tüm zulümlerin hesabını vermeli” diyerek, ‘muhalefetin kendisine çıkıp halkla buluşması için 15 dakika verdiğini’ sözlerine ekledi.

Ermenistan'da muhalefet, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım'dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevi bırakması talebiyle eylemler düzenliyor.